Inter-Parma, un ballottaggio sulle fasce: le ultime sul match di Coppa Italia

Ci sarebbe un ballottaggio sulle fasce dell’Inter in vista della gara di questa sera contro il Parma, valida per gli ottavi di Coppa Italia.

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da SportMediaset, Andre Onana confermato in porta. Milan Skriniar destinato alla panchina, in campo Danilo D’Ambrosio. Scelte praticamente obbligate invece a centrocampo, visti gli infortuni di Marcelo Brozovic (anche squalificato), Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu. Ballottaggio sulle fasce Denzel Dumfries–Raoul Bellanova e Robin Gosens. Nel reparto offensivo probabilmente in campo Joaquin Correa.

Fonte: SportMediaset.it