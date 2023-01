Inter-Parma 2-1 DTS, il tabellino della partita degli ottavi di finale di Coppa Italia

Inter-Parma è terminata da pochi minuti con il punteggio di 2-1 dopo i tempi supplementari (1-1): questo il tabellino della partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2022-2023.

FIGURACCIA EVITATA – Come nella scorsa stagione l’Inter deve arrivare ai tempi supplementari per passare gli ottavi di finale. Il Parma, sesto in Serie B, va avanti con un eurogol di Stanko Juric e regge fino all’88’, con la squadra di Simone Inzaghi per larghi tratti imbarazzante. Ci vuole un tiro deviato di Lautaro Martinez per il pareggio allo scadere, che prolunga la gara oltre il 90′. A prendersi il riscatto è Francesco Acerbi, con un colpo di testa dal limite dell’area su respinta di Gianluigi Buffon: stavolta nessuno gli può negare il primo gol in nerazzurro. Ai quarti la vincente di Atalanta-Spezia (vedi tabellone). Questo il tabellino di Inter-Parma.

INTER-PARMA 2-1 DTS (1-1) – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Onana; D’Ambrosio (81′ Acerbi), de Vrij, A. Bastoni (66′ Dimarco); Dumfries (66′ Bellanova), Gagliardini, Asllani, Mkhitaryan (66′ Dzeko), Gosens (81′ Darmian); Lautaro Martinez, Correa (113′ Skriniar).

In panchina: Cordaz, Brazao, Curatolo, V. Carboni, Zanotti, Fontanarosa, Kamaté, A. Stankovic.

Allenatore: Simone Inzaghi

Parma (4-3-3): Buffon; Delprato, Balogh, Osorio, Valenti (106′ Circati); Estévez (74′ Camara), Bernabé (81′ Hainaut), Sohm (81′ Mihaila); Man (26′ Juric), Vazquez, Benedyczak (74′ Inglese).

In panchina: Chichizola, Corvi, Charpentier, Tutino, Bonny, Ansaldi, Coulibaly.

Allenatore: Fabio Pecchia

Arbitro: Alessandro Prontera della sezione di Bologna (Carbone – Giallatini; Ghersini; VAR Marini; A. VAR S. Longo)

Gol: 38′ S. Juric (P), 88′ Lautaro Martinez, 110′ Acerbi

Ammoniti: Bernabé, Camara (P), Dimarco (I)

Recupero: 2′ PT, 4′ ST, 0′ PTS, 2′ STS