Inter-Parma 3-1, il tabellino della partita della 15ª giornata di Serie A

Inter-Parma è terminata da pochi minuti con il punteggio di 3-1: questo il tabellino della partita valida per la quindicesima giornata di Serie A 2024-2025.

SI RIPARTE – Contro un avversario contro cui non vinceva in Serie A da aprile 2013, l’Inter riprende la marcia dopo l’interruzione di Firenze. Ci vogliono tante occasioni per sbloccarla col Parma, finché al 40′ non ci pensa Federico Dimarco, con una giocata deluxe su assist di Henrikh Mkhitaryan. L’armeno lancia anche Nicolò Barella per lo spettacolare 2-0, con Emanuele Valeri mandato al bar, anche se ci vogliono due minuti per convalidarlo per un fuorigioco inesiste. Di Marcus Thuram il tris che chiude i conti prima che un altro ex come Matteo Darmian sbagli porta e faccia autogol. Tre punti per conquistare un weekend di tranquillità. Questo il tabellino di Inter-Parma.

INTER-PARMA 3-1 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck (93′ Palacios), de Vrij, Bastoni (74′ Darmian); Dumfries, Barella, Calhanoglu (71′ Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (71′ Buchanan); M. Thuram (70′ Correa), Lautaro Martinez.

In panchina: J. Martinez, Calligaris, Zielinski, Arnautovic, Frattesi, Carlos Augusto, Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Hainaut, Delprato, Balogh (12′ Leoni), Valeri (74′ Valenti); Sohm, Keita (59′ Hernani); Man, Mihaila, Cancellieri (74′ Haj Mohamed); Bonny (60′ Almqvist).

In panchina: Chichizola, Corvi, Estévez, Camara, W. Coulibaly, Di Chiara.

Allenatore: Fabio Pecchia.

Arbitro: Rosario Abisso della sezione di Palermo (Rossi – Cipriani; Massimi; VAR Pezzuto; A. VAR Paterna).

Gol: 40′ Dimarco, 54′ Barella, 67′ M. Thuram, 81′ aut. Darmian (P).

Ammoniti: Keita (P), Dimarco (I).

Recupero: 1′ PT, 4′ ST.