Inter-Parma, gli squalificati per gli ottavi di finale di Coppa Italia. No diffidati

Inter-Parma si giocherà alle ore 21 allo Stadio Giuseppe Meazza, per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2021-2022. Ecco la situazione disciplinare per la sfida in gara secca che apre il tabellone principale del torneo, ovviamente non possono esserci diffidati e l’unico degli squalificati è indisponibile. Qui il riepilogo per tutte le altre partite del turno.



INTER-PARMA martedì 10 gennaio ore 21.00 (ottavi di finale Coppa Italia)

Squalificati Inter: Marcelo Brozovic (una giornata)

Squalificati Parma: nessuno