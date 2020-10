Inter-Parma, scelto il partner di Lautaro Martinez al posto di Lukaku – Sky

Lautaro Martinez Lazio-Inter

Inter-Parma vedrà l’assenza di Romelu Lukaku, fuori per un risentimento muscolare. Ecco secondo “Sky Sport” chi prenderà il suo posto nell’attacco nerazzurro, accanto a Lautaro Martinez.

CAMBIO FORZATO – Antonio Conte sarà costretto a rinunciare a Romelu Lukaku in Inter-Parma (domani alle 18.00). Il belga rimarrà fuori per il risentimento muscolare avvertito dopo la partita contro lo Shakhtar Donetsk. Un’assenza pesante, che si aggiunge all’infortunio di Alexis Sanchez, ancora out. Le scelte per il tecnico sono quindi obbligate: ad affiancare Lautaro Martinez potranno essere Andrea Pinamonti o Ivan Perisic. Conte ha elogiato entrambi nel corso della conferenza stampa di oggi, ora non resta che scegliere chi dei due partirà dal primo minuto. E, secondo “Sky Sport”, la scelta sarebbe ricaduta su Perisic, che verrà provato nuovamente nel ruolo di prima punta.