Inter-Parma, le probabili formazioni per la 15ª giornata di Serie A

Inter-Parma si giocherà oggi alle 18.30 allo Stadio “San Siro” di Milano: queste le probabili formazioni per la partita di oggi, valida per la quindicesima giornata di Serie A.

INTER-PARMA, PROBABILI FORMAZIONI CASA – Simone Inzaghi è intenzionato a puntare sull’undici che era sceso in campo per appena 17′ in Fiorentina-Inter, partita sospesa e successivamente rinviata a data da destinarsi, dopo il malore terribile di Edoardo Bove. Dunque, tra i pali sempre Yann Sommer, con Josep Martinez, che a meno di clamorose sorprese dovrebbe fare il suo esordio ufficiali il 19 dicembre contro l’Udinese in Coppa Italia. Poi Yann Aurel Bisseck confermato come braccetto di destra, con Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni a completare il reparto. A destra nel centrocampo a cinque OK Denzel Dumfries, che vince il ballottaggio con Matteo Darmian. Poi quartetto tipo con Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan e Federico Dimarco. In avanti, la Thu-La: Marcus Thuram, Lautaro Martinez.

INTER-PARMA, PROBABILI FORMAZIONI TRASFERTA – Fabio Pecchia, che oggi fa 100 sulla panchina dei ducali, ha due dubbi ancora da sciogliere, che riguardano per la parte offensiva della sua squadra. In difesa, il giovane Giovanni Leoni, cercato pure dall’Inter in estate, siederà in panchina. Spazio al quartetto formato da Coulibaly, Del Prato, Balogh e Valeri. In mezzo al campo, forza e qualità con lo svizzero Sohm e Keita. I dubbi sono tutti tra trequarti e attacco: il primo è tra il baby Haj Mohamed ed Estevez, con il tunisino favorito, e il secondo tra Bonny e Mihaila. Anche in questo caso, è avanti il primo dei due. Per il resto, non si toccano Man e Cancellieri.

Inter-Parma, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

In panchina: J. Martinez, Calligaris, Palacios, Darmian, Carlos Augusto, Buchanan, Frattesi, Asllani, Zielinski, Arnautovic, Taremi, Correa.

Allenatore: Simone Inzaghi

Indisponibili: Francesco Acerbi (infortunio) e Carlos Augusto (infortunio)

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Del Prato, Balogh, Valeri; Keita, Sohm; Man, Haj Mohamed, Cancellieri; Bonny.

In panchina: Chichizola, Corvi, Hainaut, Valenti, Camara, Di Chiara, Leoni, Estevez, Almqvist, Hernani, Mihaila.

Allenatore: Fabio Pecchia

Indisponibili: Benedyczak (infortunio), Circati (infortunio), Osorio (infortunio), Bernabè (infortunio), Charpentier (infortunio), Kowalski (infortunio).