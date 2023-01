Inter-Parma, primo tempo supplementare finito: Dimarco pericoloso!

Finisce il primo tempo supplementari tra Inter e Parma, ottavo di Coppa Italia. Sempre parità 1-1, ora gli ultimi quindici minuti di partita. Se non accadrà nulla, calci di rigore

PRIMO EXTRATIME − Come un anno fa l’Inter ha bisogno dei tempi supplementari agli ottavi di finale. Pericoloso in avvio il Parma che spaventa i nerazzurri prima con una punizione di Mihaila e poi con un’azione personale di Camara, in entrambi i casi c’è Onana. L’Inter spinge con Bellanova sulla destra, più attivo dello stanco Gosens a sinistra. Al 98′ potenziale occasione per Lautaro Martinez, che servito di testa da Correa non controlla bene da ottima posizione. Che brivido nel finale con Gagliardini che perde palla consegnandola ad Hainaut, palla fuori di poco. Dimarco, super tiro al volo ma fuori di poco al 93′.