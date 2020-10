Inter-Parma, prima seduta con vista San Siro: il report dei ducali

Sabato alle 18 si giocherà Inter-Parma. Dopo la sfida di Coppa Italia contro il Pescara oggi i gialloblù hanno iniziato a preparare la sfida contro i nerazzurri guidati da Antonio Conte.

REPORT – “Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister Liverani, i crociati scesi in campo ieri contro il Pescara hanno svolto un lavoro defaticante. Il resto del gruppo, invece, ha svolto un’attivazione tecnica seguita da un lavoro tattico. L’allenamento è stato concluso da una partita in porzione ridotta del campo. Bruno Alves e Yordan Osorio hanno lavorato con i compagni. Lavoro differenziato e terapie per Maxime Busi, Vincent Laurini e Valentin Mihaila. I crociati torneranno in campo domani per una seduta pomeridiana a porte chiuse”.

