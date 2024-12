Inter-Parma, Pecchia ne cambia uno. La probabile formazione

Inter-Parma è la partita delle 18.30. Gli emiliani arrivano a San Siro dopo la terza vittoria in campionato contro la Lazio. Da quel match Fabio Pecchia ne cambia solo uno, la probabile formazione.

CAMBI – Così come l’Inter anche il Parma cambierà poco, anzi pochissimo per la gara di oggi. Le due squadre si affronteranno alle 18.30 a San Siro e gli emiliani arrivano dalla vittoria con la Lazio. Marco Baroni e i suoi si sono arresi alle grandissima capacità in ripartenza del Parma, che sa far male con la velocità degli attaccanti. Oggi tutti saranno in campo, da Ange-Yoan Bonny lì davanti fino a Dennis Man. Haj Mohamed, l’autore dello splendido gol di settimana scorsa, riceverà la conferma dall’allenatore e partirà sulla trequarti assieme a Matteo Cancellieri. Panchina perciò per Valentin Mihaila, che comunque sarà un elemento utile a partita in corso per Pecchia. L’unico cambio rispetto alla Lazio riguarda la difesa. Non inizierà dal primo minuto il diciassettenne Giovanni Leoni, vicino all’Inter in estate. Al posto dell’ex Sampdoria si sposterà Enrico Del Prato e sulla fascia tornerà Woyo Coulibaly. La probabile formazione di seguito per Inter-Parma.

Inter-Parma, la probabile formazione di Pecchia

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Del Prato, Balogh, Valeri; Keita, Sohm; Man, Haj Mohamed, Cancellieri; Bonny.