Inter-Parma, Liverani ne perde due positivi oggi al Coronavirus! Un rientro

Inter-Parma si giocherà alle ore 18 e fra pochi minuti usciranno le formazioni ufficiali. Per Liverani ci saranno sorprese: due gialloblù sono risultati positivi al Coronavirus, mentre uno era falso positivo ieri (vedi articolo) e si è aggregato in extremis. Non resi noti i nomi.

INTER-PARMA, AGGIORNAMENTO CORONAVIRUS – “Il Parma Calcio 1913 comunica che il ciclo di tamponi effettuato a 24 ore dalla gara di oggi contro l’Inter ha dato esito positivo per due componenti del gruppo squadra: si tratta di due ripositivizzazioni in soggetti asintomatici. I giocatori rimarranno in isolamento e saranno sottoposti a nuovi controlli nelle prossime quarantotto ore. La società comunica altresì che un calciatore, dopo la recente ripositivizzazione, ha effettuato il test molecolare di controllo che ha dato esito negativo. Per questo motivo ha raggiunto il resto del gruppo squadra a Milano e sarà a disposizione per la gara di questo pomeriggio. I restanti membri del gruppo squadra che sono stati sottoposti al test ieri sera hanno dato esito negativo”.

