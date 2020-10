Inter-Parma, Liverani “costretto” con un debutto assoluto in formazione

Condividi questo articolo

Fabio Liverani Parma

Inter-Parma si giocherà domani alle ore 18 e la notizia per la squadra di Liverani è che ci sono due ripositivizzati (vedi articolo). In formazione, quindi, si riducono di nuovo le scelte per i gialloblù, tanto che ci sarà un esordio assoluto.

LE NOVITÀ – Inter-Parma vede altre due assenze nei gialloblù di Fabio Liverani. La società non ha comunicato i nomi dei due nuovi positivi al Coronavirus, specificando però che si tratta di giocatori che, in precedenza, erano risultati negativi. Fra gli assenti le principali assenze sono in difesa: Vincent Laurini, Bruno Alves e Maxime Busi sono tutti indisponibili. Anche per questo motivo farà il suo esordio assoluto con la maglia del Parma il venezuelano Yordan Osorio, classe ’94 preso nell’ultimo mercato. Giocherà al centro con Riccardo Gagliolo, spostando Simone Iacoponi sulla fascia destra. A centrocampo, anche qui con tanti assenti, probabile la prima da titolare per un altro nuovo acquisto, il francese Wylan Cyprien. Gervinho e Andreas Cornelius hanno riposato in Coppa Italia mercoledì, ma nella vittoria per 3-1 sul Pescara si è messo in luce Yann Karamoh: doppietta per l’ex Inter, che spera di avere la meglio nel ballottaggio a tre in avanti. Questa la probabile formazione di Liverani per Inter-Parma: Sepe; Iacoponi, Osorio, Gagliolo, Gi. Pezzella; Hernani, Cyprien, Kurtic; Kucka; Gervinho, Cornelius.