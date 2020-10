Inter-Parma, Liverani con quattro indisponibili conferma Cornelius: le ultime

Fabio Liverani (foto Dreamstime.com)

Inter-Parma, il tecnico Fabio Liverani dovrà fare i conti con l’indisponibilità ancora di Roberto Inglese e altri tre giocatori. Cornelius prenderà il suo posto in attacco, ma chi affiancherà il centravanti danese? Abbondanza invece a centrocampo.

LE ULTIME DI FORMAZIONE – Verso Inter-Parma, Liverani recupera a pieno regime Bruno Alves che sarà regolarmente impiegato a centrocampo, così come Cornelius che prenderà di fatto il posto di Roberto Inglese, ancora indisponibile. Come lui anche altri tre giocatori infortunati: Busi, Laurini e Mihaila. Abbondanza invece a centrocampo, con Grassi, Cyprien, Kurtic e Kucka dietro alle due punte. Attenzione però a Brugman e Scozzarella, i due potrebbero insidiare rispettivamente il centrocampista francese e l’ex Spal e Fiorentina. In attacco solo uno tra Yann Karamoh e Gervinho farà coppia con Cornelius, sarà decisivo domani l’allenamento di rifinitura.