Inter-Parma, la ripartenza dopo lo stop è contro una bestia nerissima

Inter-Parma inaugura la quindicesima giornata di Serie A, dopo che per motivi noti a tutti nello scorso turno la partita con la Fiorentina non si è potuta completare. E alle 18.30 ci sarà da superare uno scoglio pesantissimo.

AVVERSARIO OSTICO – Inter-Parma arriva dopo il grande spavento per quanto avvenuto domenica con Edoardo Bove. Una partita che non poteva proseguire e che è stata giustamente interrotta, col recupero a data da destinarsi che probabilmente sarà soltanto a febbraio. Un asterisco in classifica che pesa, visto che nel frattempo il Napoli (seppur eliminato ieri dalla Coppa Italia) continua a correre. L’Inter oggi deve non soltanto cancellare le immagini di domenica, ma anche combattere contro un avversario molto insidioso. L’ultima vittoria in casa contro il Parma risale addirittura all’aprile del 2013, poi solo delusioni con tanti pareggi, una sconfitta (firmata… Federico Dimarco) e molte recriminazioni arbitrali. E oggi il direttore di gara sarà un certo Rosario Abisso…

Inter-Parma, stavolta non c’è da pensare alle energie

SQUADRA RIPOSATA – L’anticipo di oggi è anche per via della trasferta di martedì in Champions League contro il Bayer Leverkusen. Impegno fondamentale per proseguire la corsa alla qualificazione diretta agli ottavi (evitare due partite in più a febbraio, visto il già citato recupero, adesso conta ancora di più). Ma Simone Inzaghi certo non può parlare di squadra stanca, dato che domenica si è giocato per appena sedici minuti (e in realtà erano anche alcuni meno, perché il gioco era fermo per un gol annullato a Lautaro Martinez). Si può quindi giocare coi migliori, al netto degli infortunati. Dall’altra parte Fabio Pecchia si ritrova senza Adrian Benedyczak, rimasto fuori dai convocati. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 17 il vero countdown a Inter-Parma, collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.