Inter-Parma, Inzaghi scioglie l’ultimo dubbio di formazione sulla destra – SI

Tra poche ore l’Inter ospiterà il Parma in Coppa Italia per la gara valida per gli ottavi di finale. L’ultimo dubbio di formazione sembra essere sciolto, secondo gli aggiornamenti di Sportitalia.

TITOLARE – Simone Inzaghi sta per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione in vista della gara di questa sera. L’Inter ospiterà il Parma per gli ottavi di finale di Coppa Italia e la maggior parte delle scelte sono obbligate. L’unico ballottaggio lo potrebbe vincere proprio Denzel Dumfries, che, secondo Sportitalia, è favorito per partire dal primo minuto rispetto a Raoul Bellanova.