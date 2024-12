Inter-Parma, Inzaghi riprende gli allenamenti: verso 2 recuperi – CdS

In ottica Inter-Parma, oggi la squadra di Simone Inzaghi riprende gli allenamenti ad Appiano Gentile. Il tecnico dovrebbero recuperare due pedine.

IERI RIPOSO – L’Inter ieri non ha lavorato ad Appiano Gentile. Simone Inzaghi ha concesso alla squadra un giorno di riposo, dopo i momenti drammatici del pomeriggio precedente, dovuti al malore di Edoardo Bove nella partita contro la Fiorentina (clicca QUI per capire quando si potrà recuperare). Inoltre, in serata, la squadra è stata protagonista al Gran Galà del Calcio, con diversi giocatori premiati e con lo stesso club che si è aggiudicato la palma di miglior squadra della stagione 2023-24. Oggi la ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile, per iniziare a preparare la sfida contro il Parma, in programma venerdì alle 18.30.

Inter-Parma con due rientri per Inzaghi: oggi si torna al lavoro

LAVORI – Per Inter-Parma, Inzaghi dovrebbero recuperare due pedine: ossia Francesco Acerbi e Carlos Augusto. Entrambi, ieri, hanno lavorato da soli ad Appiano Gentile per recuperare dai rispettivi guai fisici. La sensazione è che per la sfida contro i ducali ci saranno. Con l’eventuale recupero dei due, ai box rimarrebbe solamente Benjamin Pavard, che invece ne avrà ancora per due/tre settimane. Da venerdì inizierà un grande tour de force, martedì sera, 10 dicembre, poi l’Inter giocherà a Leverkusen contro il Bayer in Champions League.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno