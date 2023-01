Inter-Parma, Inzaghi fa turnover: una conferma in mezzo e un dubbio – Sky

Inter-Parma è la sfida valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia in programma stasera a San Siro alle ore 21. Oltre a Barella e Calhanoglu (vedi ultimissime sulle loro condizioni), Inzaghi dovrà fare a meno di Lukaku e Handanovic entrambi infortunati oltre a Brozovic. Secondo Sky Sport, il tecnico nerazzurro è pronto ad effettuare 7 cambi rispetto alla sfida con il Monza

ASSENZE – Inter-Parma farà da apripista agli ottavi di finale di Coppa Italia che andranno in scena appunto tra stasera e giovedì 19 gennaio. La squadra di Simone Inzaghi deve fare i conti con molte assenze, ovvero Marcelo Brozovic, Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu insieme a Samir Handanovic e Romelu Lukaku (vedi ultime sul belga). Il tecnico nerazzurro si appresta dunque ad effettuare un ampio turnover, per metà obbligato, con ben 7 cambi rispetto all’ultima partita con il Monza.

Inter-Parma, Inzaghi cambia anche le corsie esterne con un ballottaggio

L’Inter dunque scende in campo stasera con un undici profondamente rivoluzionato, eccetto in porta dove agirà sempre Onana. In difesa si vedrà il trio formato da D’Ambrosio, de Vrij e Bastoni. A centrocampo l’unica conferma rispetto al Monza è Mkhitaryan che agirà insieme a Gagliardini e Asllani. Sulle corsie esterne l’unico dubbio di Inzaghi: chi a destra tra Dumfries e Bellanova? Sulla corsia sinistra agirà invece Gosens. Attacco tutto argentino con Lautaro Martinez e Correa.

INTER probabile formazione (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Bellanova, Gagliardini, Asllani, Mkhitaryan, Gosens; Lautaro Martinez, Correa