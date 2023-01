Inter-Parma, Inzaghi da spazio alle seconde linee! Un ballottaggio – TS

Inter-Parma andrà in scena questa sera alle 21. Per la sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, Inzaghi concederà spazio alle seconde linee. Le ultime secondo Tuttosport

SCELTE – L’Inter di Inzaghi sfiderà questa sera il Parma nel match valido per gli ottavi di Coppa Italia. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, Inzaghi darà ampio spazio alle seconde linee: in difesa ci sarà D’Ambrosio al posto di Skriniar, con de Vrij e Bastoni a completare il reparto. A centrocampo, visti gli infortuni di Calhanoglu e Barella, scelte obbligate con Asllani in cabina di regia, Gagliardini mezzala destra e Mkhitaryan a sinistra. Sugli esterni pronto Gosens a sinistra, ballottaggio per la corsia di destra con Dumfries e Bellanova che si contendono una maglia da titolare. In attacco nuova chance per Correa, al suo fianco Lautaro Martinez. Di seguito la probabile formazione.

INTER (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Bellanova, Gagliardini, Asllani, Mkhitaryan, Gosens; Correa, Lautaro Martinez.

Fonte: Tuttosport