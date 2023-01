Inter-Parma, Inzaghi cambia tanto! Dumfries supera Bellanova: le ultime

Inter-Parma è la sfida valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia in programma alle 21 a San Siro. Secondo le ultimissime di Paventi, intervenuto nel corso di Campo Aperto su Sky Sport, Inzaghi effettua un ampio turnover con una sola novità rispetto alle ultime indiscrezioni (vedi articolo)

NOVITÀ – Inter-Parma andrà in scena tra poco meno di due ore a San Siro. Secondo le ultime di Andrea Paventi, l’unica novità rispetto alle ultime indiscrezioni è la presenza di Denzel Dumfries dal 1′: «La novità è Dumfries a destra, mentre gli altri dieci uomini trovano conferma».

SCELTE – Dunque l’Inter scende in campo con Onana in porta. Difesa a tre con D’Ambrosio, de Vrij e Bastoni. Centrocampo inedito con Gagliardini, Asllani e Mkhitaryan mentre sulle corsie esterne come detto sopra si vedranno Dumfries da una parte e Gosens dall’altra. In attacco Lautaro Martinez e Correa.

INTER probabile formazione (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Asllani, Mkhitaryan, Gosens; Lautaro Martinez, Correa