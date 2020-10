Inter-Parma, infortunio per… l’arbitro! Si ferma Pairetto, cambio all’ultimo

Luca Pairetto

Inter-Parma inizierà fra un quarto d’ora e senza Pairetto come arbitro. C’è stato un problema fisico per il direttore di gara della sezione di Nichelino, con obbligato il cambio in extremis nella designazione data giovedì (vedi articolo).

LA MODIFICA – Luca Pairetto sarebbe dovuto essere l’arbitro di Inter-Parma, ma ha avuto un infortunio nel riscaldamento. Problema muscolare, secondo quanto segnalato da Roberto Scarpini su Inter TV. «Non ce la faccio», il labiale del direttore di gara mentre veniva controllato a bordocampo. Questo porterà a un cambio nella designazione della partita. Ora anche la comunicazione ufficiale: al posto di Pairetto ci sarà Marco Piccinini, che avrebbe dovuto fare il quarto ufficiale.