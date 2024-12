Inter-Parma, le formazioni ufficiali: Inzaghi non fa calcoli. Un rientro

Alle 18.30 è in programma Inter-Parma, gara valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A. Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Parma, con Simone Inzaghi che non fa calcoli e può contare sul rientro in panchina di Carlos Augusto.

FORMAZIONI UFFICIALI – Quindicesima giornata del campionato di Serie A, con l’Inter che affronta il Parma a San Siro dopo la trasferta interrotta contro la Fiorentina della scorsa domenica. Orario d’eccezione per la squadra di Simone Inzaghi, in campo già di venerdì in vista, poi, della trasferta di martedì contro il Bayer Leverkusen in Germania. Per la partita di oggi, il tecnico punta sui titolarissimi, senza fare quindi calcoli per quanto riguarda la partita di UEFA Champions League. E anche con la possibilità di sfruttare i giorni di riposo dall’ultima partita, come detto interrotta anzitempo. In panchina ritorna Carlos Augusto dopo l’affaticamento della scorsa settimana, bisogna invece ancora attendere per il rientro di Francesco Acerbi, indisponibile anche per la gara di questa sera. Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Parma.

INTER-PARMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez (C), Thuram.

A disposizione: J. Martinez, Calligaris, Arnautovic, Taremi, Correa, Buchanan, Asllani, Zielinski, Darmian, Palacios, Carlos Augusto, Frattesi.

Allenatore: Simone Inzaghi

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Del Prato, Hainaut, Balogh, Valeri; Keita, Sohm; Man, Mihaila, Cancellieri; Bonny.

A disposizione: Chichizola, Corvi, Valenti, Estevez, Almqvist, Camara, Coulivaly, Hernani, Leoni, Mohamed, Di Chiara

Allenatore: Fabio Pecchia