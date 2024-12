Inter-Parma, una sorta di ‘eccezione’: un vantaggio da sfruttare

Inter-Parma rappresenta una sorta di unicum di questa stagione: una partita che per i nerazzurri non va a incastrarsi dopo un impegno infrasettimanale. Un vantaggio, questo, da sfruttare per gli uomini di Simone Inzaghi.

ECCEZIONE – Voltata pagina dopo lo spiacevole – ma per fortuna a lieto fine – episodio di Firenze, l’Inter si prepara a ospitare il Parma a San Siro. In una sfida che é una sorta di unicum di questa lunghissima e intensa stagione. L’impegno di venerdì alle 18.30 si colloca, infatti, a più di tre giorni di distanza da quello precedente. Che, come detto in apertura, non ha potuto purtroppo disputarsi per cause di forza maggiore. In ogni caso Simone Inzaghi ha cinque giorni a disposizione per poter preparare al meglio la partita contro gli emiliani, con anche la possibilità di recuperare al meglio alcuni dei giocatori indisponibili. Due su tutti: Carlos Augusto e Francesco Acerbi.

CONDIZIONE – Per Simone Inzaghi sarà anche la possibilità e l’occasione di mandare in campo i suoi uomini migliori, prima, poi, della trasferta di UEFA Champions League sul campo del Bayer Leverkusen, in programma martedì 10 dicembre. Non è sbagliato pensare che il tecnico per Inter-Parma possa riproporre la stessa formazione vista per pochi minuti contro la Fiorentina, consapevole di come ora sia necessario ancor di più raccogliere più punti possibili visto l’asterisco in classifica. Per non lasciar scappare quelle davanti e arrivare al recupero nella miglior situazione possibile. Un vantaggio, insomma, per l’Inter. Che può preparare la sfida di San Siro nel migliore dei modi.