Inter-Parma, due assenze importanti per Inzaghi in difesa! – Sky

Alle ore 18.30 giocherà la partita tra Inter e Parma. I nerazzurri tornano in campo in campionato, due assenze importanti ancora per Simone Inzaghi secondo Sky Sport.

PRIMO ASSENTE – Difficilmente Simone Inzaghi riesce ad avere l’intera rosa a disposizione nelle partite di questa stagione. Quasi in ogni match qualcuno si ferma, con il Lipsia è successo a Benjamin Pavard. Il francese non ha un infortunio proprio semplice da superare, difatti l’obiettivo per il suo recupero è la Supercoppa Italiana. Prima di un mese il difensore non si rivedrà in campo, ma non è l’unico assente per la partita tra Inter e Parma.

Inter-Parma, assenza confermata!

SECONDO – Anche Francesco Acerbi salterà Inter-Parma. Nonostante abbia fatto parte degli allenamenti in gruppo negli ultimi giorni Inzaghi non vuole rischiare e forzare il suo recupero. Il difensore ha vissuto il suo secondo infortunio muscolare in questo inizio di stagione, già in estate si è operato per pubalgia e aveva saltato gli Europei. Le sue condizioni lasciano più di qualche dubbio, in occasione della partita odierna giocheranno Yann Bisseck, Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni. I cambi sono contati, Inzaghi dovrà gestire al meglio le energie dei suoi perché martedì ci sarà il Bayer Leverkusen in Champions League.