Inter-Parma, diversi dubbi e due giocatori sotto osservazione – TS

Simone Inzaghi, dopo il pareggio contro il Monza, deve fare i conti con alcuni giocatori che sono usciti acciaccati dalla sfida dell’U-Power Stadium

DUBBI – Simone Inzaghi potrebbe avere qualche problema in vista della sfida contro il Parma di domani sera. Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella sono usciti anzitempo durante la partita contro il Monza per degli affaticamenti muscolari. Ieri hanno fatto lavoro di scarico, e se oggi avranno ancora fastidio effettueranno degli accertamenti. Difficile la loro presenza in Coppa Italia, si punta al recupero per la sfida di Supercoppa del 18 gennaio – per la quale dovrebbe tornare a disposizione anche Marcelo Brozovic-. Domani il centrocampo dovrebbe quindi essere formato da Gagliardini, Asllani e Mkhitaryan.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini