Inter-Parma, Conte studia nuova soluzione tattica? La probabile – Sky

Antonio Conte Inter

Si avvicina il fischio d’inizio di Inter-Parma. Antonio Conte, orfano di Lukaku, fermatosi per un problema muscolare, potrebbe studiare una nuova soluzione tattica. Le ultime sulla formazione dei nerazzurri da Andrea Paventi per “Sky Sport”

SOLUZIONE – Inter-Parma si avvicina. Antonio Conte dovrà fare a meno di Romelu Lukaku, fermatosi a causa di un problema muscolare. Ecco che quindi, il tecnico nerazzurro, potrebbe studiare una nuova soluzione tattica: un 3-4-3 con Hakimi e Perisic larghi e Lautaro Martinez punta centrale, almeno in fase di possesso di palla. A centrocampo dovrebbero agire Gagliardini, Barella ed Eriksen, in posizione di trequartista. Darmian largo a sinistra. La difesa sarà composta da de Vrij, Ranocchia e Kolarov, con Handanovic tra i pali. A riportarlo Andrea Paventi per “Sky Sport”.