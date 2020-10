Inter-Parma, Conte pensa al turnover. Lukaku dalla panchina? – SM

Lukaku Inter

Inter-Parma andrà in scena sabato alle ore 18:00. Antonio Conte pensa ad un possibile turnover, con Romelu Lukaku che potrebbe rifiatare in vista della sfida di Champions League contro il Real Madrid. Romelu Lukaku. Le ultime da “SportMediaset”

TURNOVER IN VISTA? – Inter-Parma si avvicina. Antonio Conte, in vista della sfida ai gialloblù, pensa ad un possibile turnover. Ci sono dei calciatori, infatti, che sono apparsi stanchi nella sfida di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk e, l’allenatore nerazzurro, vuole preservarne la forma in vista della doppia sfida decisiva contro il Real Madrid. Ecco perché, sabato contro il Parma, Romelu Lukaku potrebbe partire dalla panchina. La squadra, in queste settimane, si è dimostrata dipendente dai gol del belga. Una sua esclusione, oltre che essere utile a far rifiatare il gigante nerazzurro, potrebbe responsabilizzare Lautaro Martinez, reduce da tre partite dimenticabili. Molto, però, dipenderà dalle condizioni di Alexis Sanchez.