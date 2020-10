Inter-Parma: con Lukaku out, Conte ha un ballottaggio in attacco – Sky

Antonio Conte Inter

Inter-Parma di domani avrà un assente di lusso come Romelu Lukaku, infortunatosi e indisponibile per la sfida di campionato. Antonio Conte ha un ballottaggio per la sostituzione del belga, con un favorito

Domani l’Inter torna in campo per la sesta giornata del campionato di Serie A. Al Giuseppe Meazza c’è Inter-Parma e i nerazzurri la affrontano con la tegola dell’infortunio di Romelu Lukaku. In attesa di valutare meglio le condizioni dell’attaccante belga, soprattutto in vista della sfida di Champions League contro il Real Madrid, si pone per Antonio Conte il problema di sostituirlo nell’immediato per la partita contro il Parma. Data per scontata la presenza di Lautaro Martinez e l’indisponibilità di Sanchez, i nomi sono due, quelli di Ivan Perisic e Andrea Pinamonti, col croato che in questo momento sembra essere favorito. A riportarlo è Matteo Barzaghi per “Sky Sport 24”.