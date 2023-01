Inter-Parma, ma chi gioca? Inzaghi, è il momento di lanciare i giovani

Inter-Parma doveva essere una gara relativamente tranquilla per i nerazzurri. Ora con mezza squadra in infermeria, Inzaghi avrà da pensare a chi mettere in campo.

INZAGHI – Inter-Parma sarebbe dovuta essere una formalità per l’Inter. Un’occasione per Simone Inzaghi di far giocare chi ha avuto meno spazio, o di dare minuti importanti a chi ne ha bisogno. Le ultime notizie però mettono il tecnico nerazzurro alle strette. Prima di tutto c’è l’ennesimo stop per Romelu Lukaku (vedi articolo). Ipotizzando Joaquin Correa titolare, toccherebbe di nuovo a Lautaro Martinez o a Edin Dzeko davanti. A centrocampo la situazione è critica: out Marcelo Brozovic, Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu. A Inzaghi della prima squadra ne rimangono solo tre da schierare. L’ultimo acciaccato è Samir Handanovic (vedi articolo), giusto per non farsi mancare nulla.

GIOVANI – Ricordiamo che si tratta comunque del Parma. Sesto in Serie B con 27 punti. Diciamo non l’avversario più temibile. Un giusto mix tra riserve e giovani potrebbe essere la soluzione per Inzaghi. In porta si può far riposare Andrè Onana, scegliendo tra il rientrato Gabriel Brazao o l’esperto Alex Cordaz. In difesa la scelta non manca. A centrocampo deve giocare Kristjan Asllani, senza se e senza ma. Di centrocampisti interessanti in Primavera ce ne sono, magari per dare fiato a Henrikh Mkhitaryan, non al meglio contro il Monza. Tra tutti Issiaka Kamatè sarebbe interessante da vedere San Siro. Volendo c’è anche il figlio d’arte Aleksandar Stankovic, anche solo per sentire lo speaker urlare di nuovo quel nome.

ATTACCO – Lukaku out, Dzeko stanco e Lautaro Martinez da conservare. Questa è la situazione dell’attacco nerazzurro. Spazio quindi a Correa, magari in coppia con il connazionale Valentin Carboni. Un altro che sta facendo molto bene con Cristian Chivu è Nikola Iliev. Probabilmente uno dei più pronti al grande salto. Per Inzaghi questa partita può essere un’occasione per vedere i talenti in casa.