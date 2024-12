Inter-Parma, due certezze per Pecchia. La probabile formazione

Il Parma di Fabio Pecchia arriva a Milano per la sfida di domani contro l’Inter a San Siro. Il tecnico degli emiliani dovrà sfidare i campioni d’Italia con qualche infortunio di troppo in squadra.

PROBABILE – Il Parma, dopo la bella vittoria contro la Lazio di settimana scorsa, riparte da San Siro nel pomeriggio di venerdì contro l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri arrivano alla sfida più riposati del solito dopo lo shock passato a Firenze con il malore di Bove e la partita sospesa e poi rinviata a data da destinarsi. Il Parma arriva a Milano con qualche infortunio di troppo, l’ultimo alla lista proprio Charpentier che ha chiuso la stagione in anticipo a causa della rottura del tendine d’Achille.

Inter-Parma, conferme a centrocampo per Pecchia

IDEE – Con i lungodegenti Circati e Bernabé fermi ai box, Fabio Pecchia si affida a Haj Mohamed sulla trequarti. A centrocampo conferme per Man e Cancellieri sui lati, alle spalle di Bonny come unico terminale offensivo. In cabina di regia invece, spazio a Sohm con Keita in vantaggio nel ballottaggio con Estevez. In difesa invece, poca differenza nelle idee del tecnico dei gialloblu che si avvida a Coulibaly sulla fascia destra. Questa la probabile formazione del Parma in vista della gara di domani alle ore 18 al Meazza contro l’Inter.

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Keita, Sohm; Man, Haj Mohamed, Cancellieri; Bonny. Allenatore: Fabio Pecchia.