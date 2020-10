Inter-Parma, altro ballottaggio a centrocampo? Due intoccabili per Conte

Arturo Vidal Inter-Fiorentina

Il centrocampo continua ad essere il reparto più ribollente per Conte: quali saranno i titolari in Inter-Parma? Due giocatori saranno intoccabili, da scegliere la terza pedina.

PROBLEMI – In Inter-Parma il centrocampo nerazzurro non sarà ancora al completo, visto l’ennesimo infortunio di Stefano Sensi. Con ogni probabilità, però, Antonio Conte potrà contare di nuovo su Roberto Gagliardini e Radja Nainggolan. Che, tuttavia, non saranno affatto titolari. A giudicare dalle ultime prestazioni, due giocatori si configurano sempre più come intoccabili per il tecnico. Si tratta di Nicolò Barella e Arturo Vidal. Non a caso, il calciatore in cui Conte si rivede di più (l’italiano) e il suo pupillo di sempre (il cileno). Il 23 e il 22 sono gli unici che garantiscono l’intensità richiesta per la zona cruciale del campo, come si è visto anche contro il Genoa. In vista della sfida al Parma, non resta che scegliere il terzo componente. E dipenderà dal modulo.

SCELTE – Se Conte proverà ad insistere sul 3-4-1-2, con ogni probabilità tornerà titolare Christian Eriksen. Con due scudieri come Barella e Vidal alle spalle, il danese dovrà riuscire a scardinare la difesa del Parma, dato che sarà assente anche Romelu Lukaku. A meno che, replicando lo stesso modulo, il tecnico non scelga di schierare ancora Marcelo Brozovic accanto al cileno, con Barella libero di svariare sulla trequarti. Domani alle 14 conferenza di Conte, che presumibilmente darà qualche informazione in più sulle scelte per Inter-Parma.