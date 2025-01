Inter-Empoli 3-1, le statistiche di una partita mai in discussione a San Siro

L’Inter supera l’Empoli con un netto 3-1, una prestazione che evidenzia la superiorità della squadra nerazzurra sia sul campo sia nelle statistiche. La formazione di Simone Inzaghi ha imposto il proprio ritmo dall’inizio alla fine, confermandosi una delle pretendenti al titolo. Ecco le statistiche della partita.

DATI – Già dal primo tempo, i nerazzurri hanno messo in mostra un gioco fluido e offensivo, pur senza riuscire a concretizzare le occasioni create. Il capitano Lautaro Martinez è stato tra i più pericolosi, fermato prima dal portiere Vasquez e poi dal palo. Le statistiche del match non lasciano dubbi sulla superiorità dell’Inter. La squadra di casa ha mantenuto il possesso palla per il 68% del tempo, lasciando solo il 32% agli avversari. La supremazia si riflette anche nel numero di tiri: 18 quelli dell’Inter, di cui 7 nello specchio della porta, contro i soli 5 tentativi dell’Empoli, con un’unica conclusione nello specchio, coincisa con il gol dell’ex Sebastiano Esposito all’83’. Con questa vittoria, l’Inter si riporta a tre punti dal Napoli capolista, con una partita ancora da recuperare. La squadra di Inzaghi ha dimostrato di saper reagire alla pressione del successo partenopeo.

INTER-EMPOLI 3-1 IN SERIE – LE STATISTICHE