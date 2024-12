Inter-Parma 3-1, tutto facile a San Siro! Thuram chiude il cerchio

Termina sul punteggio di 3-1 Inter-Parma, sfida valevole per la quindicesima giornata del campionato italiano di Serie A. Ecco quanto successo a San Siro dopo il primo tempo, terminato con il punteggio di 1-0.

PARTITA IN GHIACCIO – Non abbassa assolutamente la guardia l’Inter al rientro dagli spogliatoi, cercando di aggredire fin da subito il Parma per mettere al sicuro il risultato. Obiettivo già raggiunto al 54′, quando Mkhitaryan con un lancio bellissimo trova Barella: stop di petto e partenza da solo in campo aperto, entra in area, manda al bar Valeri e poi, con grande freddezza, appoggia in rete un 2-0 che il direttore di gara convalida soltanto dopo un lungo check per una possibile posizione di fuorigioco. Al 58′ arriva anche la chance del 3-0, scambio a sinistra tutto a memoria tra Mkhitaryan e Bastoni, il difensore mette in mezzo e Lautaro Martinez tutto solo di testa la spedisce incredibilmente fra le mani di Suzuki. Un’occasione sprecata, questa, che fa ripartire gli ospiti in contropiede, ma Cancellieri non trova la porta in corsa, a tu-per-tu con Sommer.

Inter-Parma, Thuram cala il tris e ‘chiude un cerchio’

TRIS – L’Inter non abbassa i ritmi e continua ad attaccare il Parma, con un Barella particolarmente ispirato che si guadagna un calcio d’angolo al termine di un’azione tutta in solitaria. Da corner palla perfetta in mezzo per Bisseck che spizza di testa e, dietro di lui, sul secondo palo, sbuca tutto solo Thuram che deve solo ribadire in rete il 3-0. I nerazzurri, nel finale, però, decidono di farsi gol da soli. Sagra degli orrori con ripartenza degli emiliani, Man si infila in area e Darmian nel tentativo di anticiparlo infila la sfera alle spalle di Sommer. All’85’ Correa imbuca nuovamente Lautaro Martinez, Hainaut sembra toccare l’argentino con Abisso che dà rigore, salvo poi revocarlo dopo un check al VAR. Nel finale spazio anche per Palacios per una manciata di minuti, prima del triplice fischio finale. Vittoria importantissima a San Siro.

INTER-PARMA 3-1

Gol: Dimarco al 40′, Barella al 54′, Thuram al 67′, aut. Darmian all’81’