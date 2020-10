Inter-Parma, torna Gagliardini. Ottimismo per il recupero di Sanchez – SM

Antonio Conte Inter

Inter-Parma andrà in scena domani alle ore 18:00. Antonio Conte, con un occhio alla sfida al Real Madrid, va verso il turnover. A centrocampo dovrebbe partire titolare il recuperato Gagliardini. Speranza per il recupero di Sanchez. Le ultime da “SportMediaset”

TURNOVER IN VISTA? – Inter-Parma si avvicina. Antonio Conte pensa già alla sfida contro il Real Madrid e, in vista della sfida ai gialloblù, pensa ad un possibile turnover. In difesa agiranno D’Ambrosio e de Vrij. Sulla sinistra Kolarov dovrebbe concedere un turno di riposo a Bastoni. A centrocampo dovrebbe tornare dal 1′ Gagliardini: al suo fianco Vidal con Barella ed Eriksen in ballottaggio per il ruolo di trequartisti. Sugli esterni pronti Darmian e Perisic. In attacco si attendono novità sulle condizioni di Alexis Sanchez. In caso di forfait del cileno spazio a Pinamonti al fianco di Lautaro Martinez.