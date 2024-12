Inter-Parma 1-0 al 45′, Dimarco ma cos’hai fatto?! Gol da cineteca!

Termina sul punteggio di 1-0 il primo tempo di Inter-Parma, sfida valevole per la quindicesima giornata di campionato (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti a San Siro

VAR E TRAVERSA – Primo tempo decisamente dominato dai nerazzurri quello di Inter-Parma, che creano numerose occasioni e sbloccano il risultato. La prima di queste arriva all’ottavo minuto, con Lautaro Martinez che sguscia davanti a Keita: il centrocampista lo stende nei pressi della riga dell’area di rigore, con Rosario Abisso che prima concede il penalty, poi, dopo un check al VAR, torna sui suoi passi e dà punizione da fuori area. E proprio sulla punizione Federico Dimarco tocca per Hakan Calhanoglu che fa partire un siluro, ma una deviazione manda in angolo. Brutte notizie per Pecchia al 12′, con Balogh costretto a uscire per infortunio e al suo posto entra Leoni. Minuto 17: azione fantastica impreziosita anche da due colpi di tacco per i nerazzurri, sfera che arriva a destra con Dumfries che tira do prima intenzione, ma la sua conclusione si stampa sulla traversa.

Inter-Parma, ci pensa Dimarco! Gol fantastico dell’esterno nerazzurro

GOL FANTASTICO – L’Inter prova a trovare il gol che aprirebbe il risultato e al minuto 18 ci pensa Lautaro Martinez su una bella palla a rimorchio di Marcus Thuram. L’1-0, però, non è valido a causa di una posizione di fuorigioco in partenza del francese. Il forcing dei nerazzurri continua anche al 26′, con Dimarco che da sinistra mette in mezzo, Suzuki devia sui piedi di Lautaro Martinez che però incredibilmente sbaglia a rete sguarnita. La reazione del Parma arriva poco dopo, quando Barella perde palla a centrocampo, Sohm riparte e appoggia per Cancellieri, sulla cui conclusione è attento Sommer ad alzare sopra la traversa. Finalmente al 41′ si sblocca meritatamente il risultato: Mkhitaryan a sinistra appoggia per Dimarco che fa un controllo fantascentifico di tacco per mandare al bar il suo marcatore e poi di piatto mette nell’angolino per l’1-0. Si va così all’intervallo in vantaggio.

INTER-PARMA 1-0

Gol: Dimarco al 41′