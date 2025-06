Inter agli ottavi del Mondiale per Club, quanto ha incassato finora? Le cifre – Sky

L’Inter vola agli ottavi di finale del Mondiale per Club e, insieme al traguardo sportivo, può già sorridere per quello economico. Ecco quanto ha incassato finora secondo quanto riportato da Sky Sport.

L’INCASSO AD OGGI – La partecipazione al nuovo format della rassegna iridata per club, organizzata dalla FIFA negli Stati Uniti, sta fruttando ai nerazzurri un bottino davvero importante. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club di Viale della Liberazione ha già incassato 33 milioni di euro, cifra destinata ad aumentare con l’avanzare del torneo. Alla sola partecipazione è infatti legato un premio fisso di 21,6 milioni di euro, garantito a ciascuna delle 32 squadre qualificate alla competizione. Un punto di partenza importante, al quale l’Inter ha già aggiunto diversi bonus grazie ai risultati ottenuti nel girone E, dove ha affrontato Monterrey, Urawa Red Diamonds e River Plate.

PARTITA DOPO PARTITA – Il pareggio all’esordio contro i messicani del Monterrey ha fruttato 900mila euro, mentre le due vittorie consecutive contro Urawa Red e River Plate hanno portato nelle casse nerazzurre 3,6 milioni di euro complessivi (1,8 milioni per ciascun successo). A questi si è poi aggiunto il bonus qualificazione agli ottavi di finale, quantificato in 6,9 milioni di euro, che consolida ulteriormente l’impatto positivo del torneo sulle finanze interiste. Con un totale di 33 milioni di euro già incassati, l’Inter è tra i club che stanno beneficiando maggiormente del nuovo format FIFA, che prevede un montepremi complessivo di 1 miliardo di dollari da suddividere tra tutte le partecipanti. Una cifra che potrebbe far cambiare idea anche ai più scettici sull’utilità e sul valore del torneo, specie in un periodo di bilanci da tenere sotto stretto controllo. Il percorso dei nerazzurri proseguirà ora contro il Fluminense, avversario negli ottavi. In palio non c’è solo la gloria sportiva, ma anche ulteriori premi milionari che rendono ogni passaggio del turno un vero e proprio affare.