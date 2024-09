Inter, l’orizzonte dopo il derby: un obiettivo chiaro – CdS

L’Inter mira a riscattarsi dopo la prova non convincente nel primo derby contro il Milan. L’1-2, che è valso la prima sconfitta in questa stagione, deve essere subito dimenticato nelle prossime partite.

IL PUNTO – L’Inter, successivamente al derby perso contro il Milan per 1-2, hanno focalizzato il mirino sulla prossima sfida stagionale: i nerazzurri saranno attesi dall’Udinese sabato 28 settembre. Non si tratta di un impegno semplice, considerando il terzo posto momentaneamente occupato in classifica dei friulani, ma i meneghini hanno il solo imperativo della vittoria. Trovandosi a 8 punti, con 2 pareggi e 1 sconfitta nelle prime cinque gare stagionali, l’Inter non può permettersi altre disattenzioni. Perché l’obiettivo del bis è ancora concretamente nelle sue mani.

Inter, Udinese e non solo nel tuo percorso post-derby: lo scenario

IL FUTURO – Dopo l’Udinese, l’Inter dovrà nuovamente essere protagonista di un doppio impegno tra Champions League e Serie A. In particolare, i nerazzurri ospiteranno nel giro di 4 giorni la Stella Rossa e il Torino. Due impegni, soprattutto quest’ultimo, da non prendere sottogamba. La squadra di Paolo Vanoli ha ampiamente dimostrato di poter essere una formazione insidiosa sia in casa che fuoricasa, potendo contare su un’armonia di gruppo e su una mentalità molto marcate.

IMPEGNI PROBANTI – Dopo la sosta, l’Inter avrà subito due scontri diretti: contro la Roma, fuoricasa, e contro la Juventus, in casa. Ulteriori occasioni per dimostrare di non aver perso quella fame che ha contraddistinto il percorso dei nerazzurri nella scorsa stagione.

