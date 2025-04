Inter, ora servono forze fresche (e convincenti)! Cambi contro la Roma

Dalla notte magica contro il Bayern Monaco al brusco risveglio in campionato. L’Inter sembra aver perso smalto proprio nel momento più delicato della stagione. La sensazione, è che la stanchezza stia in qualche modo presentando il conto. I ko consecutivi contro Bologna e Milan non devono spegnere l’entusiasmo. Inzaghi dovrà cercare di tirare fuori l’orgoglio da tutta la squadra e già contro la Roma saranno previsti dei cambi.

CAMBI IN VISTA – Dopo l’impresa europea, Simone Inzaghi si è trovato a gestire una squadra visibilmente appannata, a corto di energie fisiche e mentali. L’intensità che aveva caratterizzato il gioco nerazzurro fino a poche settimane fa si è affievolita, e il calendario non fa sconti. Domenica sarà la Roma l’avversaria da affrontare in un Olimpico pronto a spingere i giallorossi nella lotta europea. Una sfida fondamentale, non solo per ritrovare la via della vittoria, ma anche per tenere vivo il sogno scudetto, in un campionato sempre più combattuto punto a punto con il Napoli. Contro la Roma mancheranno per squalifica due pedine importanti: Alessandro Bastoni e Henrikh Mkhitaryan. Al loro posto, sono pronti Carlos Augusto in difesa e Davide Frattesi a centrocampo. Due giocatori che hanno già dimostrato di poter essere protagonisti, ma che dovranno dare il massimo in un momento così delicato.

Contro la Roma recuperi importanti per Inzaghi?

IN RIPRESA – La buona notizia per Inzaghi è che qualche rinforzo potrebbe finalmente tornare a disposizione. È atteso il rientro di Marcus Thuram, assente nelle ultime gare per un fastidio muscolare, così come quello dei lungodegenti Piotr Zielinski e Denzel Dumfries. Nessuno dei tre sarà in grado di partire titolare, ma la loro presenza in panchina potrebbe rivelarsi preziosa per cambiare volto alla gara nella ripresa.