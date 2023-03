Inter, ora la sosta poi si fa sul serio: il calendario fino al Benfica

Weekend di sosta che significa anche pausa per alcuni giocatori, non tutti visti i molteplici impegni in nazionale proseguiti anche stasera (vedi articolo). Poi, per l’Inter, il calendario non lascia più margine d’errore viste le partite fondamentali fra Serie A e Coppa Italia prima dell’andata dei quarti di Champions League.

CALENDARIO INTER – LE PARTITE DOPO LA SOSTA



Inter-Fiorentina (28ª giornata Serie A) sabato 1 aprile ore 18

Juventus-Inter (andata semifinali Coppa Italia) martedì 4 aprile ore 21

Salernitana-Inter (29ª giornata Serie A) venerdì 7 aprile ore 17

Benfica-Inter (andata quarti Champions League) martedì 11 aprile ore 21

Il match di ritorno col Benfica sarà mercoledì 19 aprile (sempre alle ore 21), con in mezzo Inter-Monza sabato 15 aprile (ore 20.45).