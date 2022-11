Inter, ora serve la svolta! Vincere con l’Atalanta diventa quasi obbligatorio – CdS

Contro l’Atalanta sarà una sfida decisiva per Simone Inzaghi che fin qui non ha vinto neanche uno scontro diretto nel 2022. Il Corriere dello Sport oggi in edicola sottolinea l’importanza della sfida contro i bergamaschi.

DECISIVA – L’Inter contro l’Atalanta è praticamente obbligata a vincere, soprattutto per mandare un segnale di fiducia in quello che sarebbe il primo scontro diretto – si spera – vinto della stagione. Vincere, inoltre, signfiicherebbe occupare la casella del terzo posto in campionato, anche se dipenderà dall’esito di Juventus-Lazio in serata. Una magra consolazione prima della sosta, ma sarà importante per Simone Inzaghi ottenere delle risposte importanti. Dallo scivolone dell’1 ottobre contro la Roma in poi, pareva che Inzaghi – in quel momento appeso a un filo – avesse risolto i problemi. Tolta la Champions League, con una squadra da petto in fuori nello sfidare il Barcellona, a Torino sei giorni fa sono emersi gli antichi vizi.

Fonte: Corriere dello Sport – ASS