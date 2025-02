Inter, operazione ripartenza dopo la Juventus. Con il Genoa due cercano il riscatto! – Sky

L’Inter punta subito a ripartire dopo la sconfitta contro la Juventus per 0-1: di seguito gli ultimi aggiornamenti in merito alla squadra nerazzurra in vista del Genoa.

IL PUNTO – L’Inter si presenta al match casalingo contro il Genoa, valido per la ventiseiesima giornata di Serie A, con la volontà di tornare ai tre punti dopo l’amaro ko contro la Juventus di domenica 16 febbraio. Sul punto si è espresso l’inviato di Sky Sport Andrea Paventi, il quale ha sottolineato come i due attaccanti titolari dell’Inter arrivino al match contro i rossoblù: «Lautaro Martinez poteva segnare nelle 4 partite in cui è rimasto fermo, dato che ha avuto occasioni in più o meno tutte le sfide. A ciò si è aggiunto il problema di Thuram, il più brillante finora all’Inter. Il francese ha bisogno di recuperare per essere al meglio nelle prossime sfide dei nerazzurri, con l’obiettivo di tornare al gol dopo essere stato rallentato dai problemi fisici».

Paventi sul ‘tema difesa’ che tiene banco in casa Inter in vista del Genoa

IL RAGIONAMENTO – Paventi ha poi proseguito esprimendosi sul tema della non ottimale tenuta difensiva dell’Inter nelle ultime uscite: «La squadra di clean sheet ne ha collezionati tantissimi, ma in campionato i 5 gol subìti nelle ultime 3 stridono con il rendimento che i nerazzurri avevano avuto negli ultimi mesi. Ma qualche piccola attenuante c’è, dato il problema fisico di Acerbi, quello di Pavard e l’assenza di sostituti per De Vrij. Rimane un marchio di fabbrica di questa squadra l’organizzazione difensiva: anche da questo si ripartirà nelle prossime partite».