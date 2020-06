Inter, oggi testa alla Samdporia: D’Ambrosio, Godin e Vecino ancora fuori? – TS

Condividi questo articolo

L’Inter dopo l’eliminazione in Coppa Italia contro il Napoli, torna ad allenarsi dopo il giorno di riposo concesso nella giornata di ieri. Secondo “TuttoSport”, saranno da valutare le condizioni dei tre giocatori che non sono partiti con la squadra: Danilo D’Ambrosio, Diego Godin e Matìas Vecino.

VERSO IL RECUPERO – L’Inter oggi torna ad allenarsi ad Appiano Gentile dopo il giorno di riposo concesso nella giornata di ieri. Si torna finalmente a giocare in campionato, preparando una partita importantissima in casa contro la Sampdoria, recupero della venticinquesima giornata di Serie A che andrà in scena domenica sera alle 21:45. Saranno da valutare le condizioni di Danilo D’Ambrosio, Diego Godin e Matìas Vecino, che non sono partiti con la squadra nel precedente match del San Paolo: secondo il quotidiano di Torino, al momento appare difficile un loro recupero per l’imminente impegno.

Fonte: Tuttosport.