Inter, oggi la ripresa degli allenamenti. Con un occhio ai tamponi

L’Inter oggi torna in campo dopo otto giorni. Sarà però un giovedì dove l’attenzione dovrà per forza essere rivolta anche ai tamponi, visti i tantissimi positivi al COVID-19 in Serie A e in tutta Italia.

DI RIENTRO – Una settimana alla trasferta di Bologna e l’Inter oggi si raduna dopo le feste. Primo allenamento per Simone Inzaghi dopo Natale, a otto giorni dall’1-0 al Torino che ha chiuso il 2021. La speranza di tutti è che il gruppo possa essere al completo, perché prima di scendere in campo la squadra farà un nuovo giro di tamponi (vedi articolo). In questi giorni diversi club di Serie A e non solo hanno fatto i conti con contagi multipli, complice la forte nuova ondata di positivi al COVID-19 che ieri ha sfiorato quota centomila (vedi bollettino). L’augurio è che l’Inter possa non essere toccata.