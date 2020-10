Inter, da oggi (quasi) tutti i rientri: Perisic da valutare, poi una grossa attesa

Antonio Conte Inter

L’Inter inizierà oggi a riavere il grosso dei nazionali, dopo i tanti giocatori impegnati ieri sera (vedi articolo). In attesa dei sudamericani ci sono da valutare le condizioni di Perisic, uscito malconcio da Croazia-Francia. Ma non sarà l’unica cosa da verificare prima del derby col Milan (sabato ore 18).

SOSTA FINITA – L’Inter da oggi inizia il vero e proprio avvicinamento al derby col Milan. Tornano gli otto nazionali impegnati ieri, di cui sette titolari (Stefano Sensi l’unico che non ha giocato, ma sabato sarà squalificato). Il gruppo è ancora privo dei sei positivi al Coronavirus: Alessandro Bastoni, Milan Skriniar, Roberto Gagliardini, Radja Nainggolan, Ionut Andrei Radu e Ashley Young. Si attendono notizie da Ivan Perisic, ieri uscito per una botta al ginocchio (vedi articolo). Dalla Croazia non sono arrivate notizie particolari, non dovrebbe essere nulla di grave ma andrà valutato. La situazione più importante della giornata di oggi in casa Inter è però quella dei tamponi. Tutti i nazionali dovranno essere testati, per certificare la loro negatività. Solo una volta che sarà esclusa la presenza di nuovi positivi potranno riaggregarsi al gruppo di Antonio Conte. La speranza è che i contagi siano finiti. L’Inter riavrà invece solo domani, alla vigilia del derby, i sudamericani.