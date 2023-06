Inter, oggi missione a Istanbul! Il programma di oggi e domani – CdS

Ultimo allenamento dell’Inter ad Appiano Gentile prima della finale contro il Manchester City in programma sabato 10 giugno. Di seguito il programma di oggi e domani della squadra (insieme alla dirigenza), secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport.

IL PROGRAMMA – L’Inter oggi si allenerà per l’ultima volta ad Appiano Gentile prima della finale. Lavoro al mattino alla Pinetina, poi pranzo al centro sportivo e alle 16:30 decollerà alla volta della capitale turca. Arrivo in serata e poi trasferimento in albergo. La squadra al completo, insieme ai dirigenti e al presidente Steven Zhang, saranno accolti da Javier Zanetti già volato in Turchia nei giorni scorsi. Per domani, invece, sono previste le conferenze stampe e, nel tardo pomeriggio, l’allenamento all’Ataturk. Da non escludere che, in mattinata, ci sia un’ulteriore seduta, più tattica e di preparazione, limitando quella aperta parzialmente alla stampa.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno