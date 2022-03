Inter, oggi la ripresa degli allenamenti: la priorità è il recupero di Brozovic

L’Inter comincerà a preparare la partita contro la Juventus la prossima settimana con tutti i nazionali a disposizione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, oggi intanto ci sarà la ripresa degli allenamenti. L’obiettivo ora è il recupero di Marcelo Brozovic.

IN ALLENAMENTO – Per l’Inter l’effettiva preparazione al big-match comincerà soltanto la prossima settimana, quando cominceranno a rientrare i primi nazionali. Oggi alla ripresa degli allenamenti saranno in undici a mancare, più Lautaro Martinez, a casa con il Covid-19 (vedi articolo). Adesso, la priorità è proprio il recupero del regista, unico vero elemento indispensabile della squadra nerazzurra. Si continuerà a procedere con cautela: probabile che il centrocampista segua un programma differenziato ancora per qualche giorno. È fondamentale che non avverta più fastidio al polpaccio, in modo che non sia condizionato nei movimenti.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno