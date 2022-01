Inter, oggi la ripresa degli allenamenti: de Vrij potrebbe riposare – TS

L’Inter con la vittoria della Supercoppa italiana si è guadagnata anche un giorno di riposo concesso da Simone Inzaghi. Oggi la ripresa degli allenamenti, in vista della sfida contro l’Atalanta in programma domenica, da valutare chi ha giocato 120′.

LA RIPRESA – L’Inter con la vittoria in Supercoppa italiana, giovedì si è guadagnata il giorno di riposo concesso da Simone Inzaghi. Questa mattina la ripresa degli allenamenti, e il tecnico valuterà le condizioni fisiche dei giocatori rimasti in campo per 120′, fra questi il più stanco è Stefan de Vrij, che dunque contro l’Atalanta potrebbe riposare. Tra i sostituti naturali c’è Ranocchia, con Skriniar e Bastoni confermati ai suoi lati, altrimenti l’alternativa sarebbe quella di inserire uno tra D’Ambrosio e Dimarco, con lo spostamento di uno tra Skriniar o Bastoni al centro della difesa.

Fonte: TuttoSport