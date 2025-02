Inter, oggi la ripresa degli allenamenti: attesa per gli infortunati

Dopo la vittoria con la Fiorentina e il giorno di riposo concesso ieri, oggi l’Inter ha ripreso a lavorare ad Appiano Gentile. C’è grande attesa per conoscere le novità di campo legate agli infortunati come Marko Arnautovic, Marcus Thuram e Federico Dimarco, in vista della sfida di domenica contro la Juventus.

LA RIPRESA – L’Inter oggi è tornata ad allenarsi per preparare la delicata sfida contro la Juventus, un match fondamentale nella corsa scudetto. Oltre agli aspetti tattici, il focus sarà soprattutto sulle condizioni fisiche di alcuni giocatori, con particolare attenzione agli attaccanti Marko Arnautovic e Marcus Thuram. L’austriaco, protagonista con il gol decisivo contro la Fiorentina, ha accusato un fastidio all’adduttore e sarà valutato nei prossimi giorni per capire l’entità del problema. Il numero 8 nerazzurro era entrato in campo nel primo tempo al posto di Thuram, costretto a uscire per una contusione alla gamba sinistra. Per il francese non sembrano esserci particolari preoccupazioni, ma solo i controlli di domani daranno un quadro più chiaro sulle sue condizioni e sulla sua disponibilità per il big match contro la Juventus.

Anche Dimarco assente a Firenze, le novità prima della Juventus

ALTRO SCONTRO DIRETTO – Buone notizie arrivano invece per Federico Dimarco, che sta già meglio. Il laterale sinistro ha saltato l’ultima gara causa febbre, ma se dovesse rientrare subito in squadra avrebbe un’intera settimana di lavoro per ritrovare la miglior condizione in vista della sfida con i bianconeri. Un recupero fondamentale per Inzaghi, che punta molto sulle qualità offensive di Dimarco per creare superiorità sulla fascia. Mentre l’Inter può concentrarsi interamente sulla preparazione della sfida contro la Juventus, i bianconeri saranno impegnati questa sera in Champions League. Un fattore che potrebbe incidere sulle energie della squadra di Thiago Motta. La squadra nerazzurra, già qualificata direttamente agli ottavi di Champions League senza dover passare dai playoff, ha invece il vantaggio di poter gestire meglio i carichi di lavoro e recuperare al meglio tutti gli uomini a disposizione.