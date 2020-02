Inter, oggi giornata di riposo: domani ritrovo e lavoro in vista del Ludogorets

L’Inter attende le decisioni ufficiali sulla prossima partita di Europa League contro il Ludogorets, in relazione ovviamente all’allarme Coronavirus (vedi dichiarazioni di Gravina). Matteo Barzaghi – in collegamento per “Sky Sport 24” – fa il punto della situazione in casa nerazzurra

RITROVO – L’Inter attende la decisione ufficiale sul ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Ludogorets e nel frattempo riposa in vista del ritrovo: «Sicuramente per Antonio Conte ora c’è la chiarezza degli impegni. La squadra oggi riposa e si ritroverà domani quando inizierà a preparare la sfida contro il Ludogorets e poi quella con la Juventus».