L’Inter oggi avvia i lavori anti Fiorentina: 2 vuoti da riempire − CdS

L’Inter, dopo le feste di Supercoppa, oggi riprenderà i lavori ad Appiano Gentile per preparare la sfida alla Fiorentina. Inzaghi con due vuoti da riempire.

AL LAVORO − Finita la sbornia per la vittoria della terza Supercoppa italiana consecutiva, l’Inter stamattina alle 11 riprenderà i lavori ad Appiano Gentile per preparare il delicatissimo match di campionato contro la Fiorentina, in programma domenica sera alle 20.45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Riyad ha lasciato un sapore dolcissimo, ma anche un leggero retrogusto amarognolo. Sia Hakan Calhanoglu che Nicolò Barella, entrambi diffidati e ammoniti, salteranno la trasferta di Firenze. L’Inter potrebbe arrivarci eventualmente a meno quattro dalla Juventus, che domenica ha compiuto il momentaneo sorpasso e sabato se la vedrà in casa con l’Empoli. Il 4 febbraio lo scontro diretto. A sostituire i due titolarissimi saranno Kristjan Asllani in regia e Davide Frattesi come mezzala. Comunque due ampie certezze. Per l’albanese, in netta crescita rispetto all’anno scorso, sarà un importante banco di prova.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua