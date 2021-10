Inter, oggi allenamento in due gruppi. Calhanoglu? Due soluzioni

L’Inter domenica sera affronterà la Juventus in vista della nona giornata di campionato. Oggi la squadra si è allenata in due gruppi, su Calhanoglu allarme rientrato

ULTIME − Andrea Paventi di Sky Sport ha fatto il punto sull’Inter in vista della gara di campionato contro la Juventus: «Oggi allenamento con squadra divisa in due gruppi, sia fa sul serio domani e sabato in rifinitura. Capiremo come sta Hakan Calhanoglu, dovrebbe essere a posto ma col dubbio se giocare dal 1′ o a gara in corso. Simone Inzaghi sta facendo bene al netto di qualche pareggio di troppo e del KO a Roma contro la Lazio. Battere la Juventus servirebbe all’Inter per ritrovare equilibrio, certezze e continuità realizzativa».