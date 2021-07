Inter, oggi allenamento congiunto con la Pro Vercelli: orario e informazioni

Per l’Inter oggi è vigilia della partenza per gli Stati Uniti, dove è confermata la tournée nonostante il forfait dell’Arsenal (vedi articolo). Lo farà con un allenamento congiunto con la Pro Vercelli.

NON UN’AMICHEVOLE – L’Inter giocherà questo pomeriggio ad Appiano Gentile un allenamento congiunto con la Pro Vercelli. La partita è in programma a porte chiuse alle ore 17.30, come già avvenuto la settimana scorsa col Sarnico. Non può, quindi, essere contato come vera e propria “amichevole”, ma un semplice test per mantenersi in forma. A livello di incontri da segnalare il forfait dell’Arsenal per la Florida Cup, che crea un problema visto che l’Inter avrebbe dovuto sfidare i Gunners domenica notte. Si attendono novità in tal senso, per capire se l’amichevole sarà annullata del tutto oppure sostituita. Ma intanto domani l’Inter partirà lo stesso in America.